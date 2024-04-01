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Грязнова Наталья Исакова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Ермакова Елена Яковлева

Отец ребёнка: Грязнов Яков Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Васса Яковлева

Отец ребёнка: Грязнов Яков Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Грязнов Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Грязнов Яков Григорьев

Рождение ребёнка
03.10.1780

Сын: Грязнов Павел Яковлев

Отец ребёнка: Грязнов Яков Григорьев

Рождение ребёнка
14.08.1783

Сын: Грязнов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Грязнов Яков Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грязнов Яков Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грязнов Яков Григорьев

д. Донова
крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно
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