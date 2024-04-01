Грязнова Наталья Исакова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Ермакова Елена Яковлева
Отец ребёнка: Грязнов Яков Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Васса Яковлева
Отец ребёнка: Грязнов Яков Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Грязнов Яков Григорьев
Рождение ребёнка
03.10.1780
Отец ребёнка: Грязнов Яков Григорьев
Рождение ребёнка
14.08.1783
Сын: Грязнов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Грязнов Яков Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
д. Донова
крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно