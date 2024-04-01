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Грязнов Яков Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Грязных Григорий Отст. Драгун Кр. Лебяжьей Прокопьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грязнова Наталья Исакова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грязнова Наталья Исакова

крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Ермакова (Грязнова) Елена Яковлева

Мать ребёнка: Грязнова Наталья Исакова

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: (Грязнова) Васса Яковлева

Мать ребёнка: Грязнова Наталья Исакова

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Грязнов Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Грязнова Наталья Исакова

Рождение ребёнка
03.10.1780

Сын: Грязнов Павел Яковлев

Мать ребёнка: Грязнова Наталья Исакова

Рождение ребёнка
14.08.1783

Сын: Грязнов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Грязнова Наталья Исакова

Смерть
Неизвестно

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