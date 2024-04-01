Грязнов Яков Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1738
Отец: Грязных Григорий Отст. Драгун Кр. Лебяжьей Прокопьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грязнова Наталья Исакова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грязнова Наталья Исакова
крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Ермакова (Грязнова) Елена Яковлева
Мать ребёнка: Грязнова Наталья Исакова
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: (Грязнова) Васса Яковлева
Мать ребёнка: Грязнова Наталья Исакова
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Грязнова Наталья Исакова
Рождение ребёнка
03.10.1780
Мать ребёнка: Грязнова Наталья Исакова
Рождение ребёнка
14.08.1783
Сын: Грязнов Иван Яковлев
Мать ребёнка: Грязнова Наталья Исакова
Смерть
Неизвестно