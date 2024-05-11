Каликин Георгий Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.04.1909
Дата смерти13.07.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1909
Крещение
23.04.1909
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Арсений Двинянинов. Крёстный - житель села Верх-Чик, крестьянин Сергей Архиппович Каликин (родной брат отца). Крёстная - жительница... Показать все
Смерть
13.07.1909
Умер от поноса. Скорее всего от какой-то кишечной инфекции.
Похороны
15.07.1909
Похоронен на сельском кладбище.