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Каликин Георгий Николаевич

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

21.04.1909

Дата смерти

13.07.1909

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1909

Отец: Каликин Николай Архиппович

Мать: Каликина (Зайкова) Анастасия (Анисья) Васильевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
23.04.1909
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Арсений Двинянинов. Крёстный - житель села Верх-Чик, крестьянин Сергей Архиппович Каликин (родной брат отца). Крёстная - жительница... Показать все
Смерть
13.07.1909
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Умер от поноса. Скорее всего от какой-то кишечной инфекции.
Похороны
15.07.1909
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронен на сельском кладбище.

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