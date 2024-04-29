Рубинчик Аарон (Аркадий) Беркович (Борисович)
Место рождениям. Сиротино, Витебская область, Белорусская ССР
Дата рождения1911
Дата смертиОколо ?.10.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Рубинчик Берк
Мать: не указана
м. Сиротино, Витебская область, Белорусская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1938
Дочь: Гутман (Рубинчик) Изабелла Аароновна
Мать ребёнка: Рубинчик (Гительсон) Рива (Рита) Меировна
Смерть
Около ?.10.1941
о. Эзель
Причина смерти: Пропал без вести