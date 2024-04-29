Рубинчик Аарон (Аркадий) Беркович (Борисович) 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рубинчик Аарон (Аркадий) Беркович (Борисович)

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Место рождения

м. Сиротино, Витебская область, Белорусская ССР

Дата рождения

1911

Дата смерти

Около ?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Рубинчик Берк

Мать: не указана

м. Сиротино, Витебская область, Белорусская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубинчик (Гительсон) Рива (Рита) Меировна

Рождение ребёнка
04.03.1938

Дочь: Гутман (Рубинчик) Изабелла Аароновна

Мать ребёнка: Рубинчик (Гительсон) Рива (Рита) Меировна

Смерть
Около ?.10.1941
о. Эзель
Причина смерти: Пропал без вести

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