Семен Козьмин Около 1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семен Козьмин

Место рождения

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Около 1847

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Около 1751 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Около 1800 г.р.
Около 1803 г.р.
Около 1809 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1821 г.р.
Около 1821 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Козьма (Косма) Павлов

Мать: Анна Иванова

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Григорий Семенов

Мать ребёнка: Неонелла Алексеева

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Афанасий Семенов

Мать ребёнка: Неонелла Алексеева

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Неонелла Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Марья Семенова

Мать ребёнка: Неонелла Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Васса Семенова

Мать ребёнка: Неонелла Алексеева

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Василий Семенов

Мать ребёнка: Неонелла Алексеева

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Около 1847
Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

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