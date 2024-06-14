Семен Козьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиОколо 1847
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Козьма (Косма) Павлов
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Григорий Семенов
Мать ребёнка: Неонелла Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Афанасий Семенов
Мать ребёнка: Неонелла Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: Неонелла Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Марья Семенова
Мать ребёнка: Неонелла Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Васса Семенова
Мать ребёнка: Неонелла Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Василий Семенов
Мать ребёнка: Неонелла Алексеева
Смерть
Около 1847