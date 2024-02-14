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Горовацкий Наум

Место рождения

Россия

Дата рождения

1881

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горовацкий Алексей

Мать ребёнка: Горовацкая (Морген) Рахиль Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горовацкий Алексей Лев

Мать ребёнка: Горовацкая (Морген) Рахиль Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горовацкий) Раиса

Мать ребёнка: Горовацкая (Морген) Рахиль Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горовацкая) Эсфирь

Мать ребёнка: Горовацкая (Морген) Рахиль Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горовацкая (Морген) Рахиль Алексеевна

Рождение ребёнка
10.06.1905

Дочь: Майнбург (Горовацкая) Любовь

Мать ребёнка: Горовацкая (Морген) Рахиль Алексеевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Давыдович (Горовацкий) Фира I

Мать ребёнка: Горовацкая (Морген) Рахиль Алексеевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Горовацкий Лев

Мать ребёнка: Горовацкая (Морген) Рахиль Алексеевна

Смерть
1975

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