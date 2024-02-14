Горовацкий Наум
Место рожденияРоссия
Дата рождения1881
Дата смерти1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горовацкий Алексей
Мать ребёнка: Горовацкая (Морген) Рахиль Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горовацкая (Морген) Рахиль Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горовацкий) Раиса
Мать ребёнка: Горовацкая (Морген) Рахиль Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горовацкая) Эсфирь
Мать ребёнка: Горовацкая (Морген) Рахиль Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1905
Дочь: Майнбург (Горовацкая) Любовь
Мать ребёнка: Горовацкая (Морген) Рахиль Алексеевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Давыдович (Горовацкий) Фира I
Мать ребёнка: Горовацкая (Морген) Рахиль Алексеевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Горовацкий Лев
Мать ребёнка: Горовацкая (Морген) Рахиль Алексеевна
Смерть
1975