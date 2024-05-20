Агинская Aginskaya (Пяст-Писецкая) Екатерина Catherine Около 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агинская Aginskaya (Пяст-Писецкая) Екатерина Catherine

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Soroko Paul

Рождение ребёнка
25.12.1906

Дочь: Soroko Maria Selene

Отец ребёнка: Soroko Paul

Warszawa, Mazowieckie, Poland
Смерть
Неизвестно

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