Агинская Aginskaya (Пяст-Писецкая) Екатерина Catherine
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Soroko Paul
Рождение ребёнка
25.12.1906
Дочь: Soroko Maria Selene
Отец ребёнка: Soroko Paul
Warszawa, Mazowieckie, Poland
Смерть
Неизвестно