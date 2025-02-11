Тарасова Мария Гавриловна Корнилова
женский, родилась 1848, Топорнино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 04.08.1871, Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Топорнино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.11.1865
Муж: не указан
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
04.08.1871
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния