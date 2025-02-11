Тарасова Мария Гавриловна Корнилова 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Тарасова Мария Гавриловна Корнилова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1848, Топорнино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 04.08.1871, Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Топорнино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
05.11.1865

Муж: не указан

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
04.08.1871
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

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