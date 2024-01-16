Генов Кузьма Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генов Кузьма Иннокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Генов Иннокентий Афанасьевич

Мать: Генова Ирина Захаровна

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