Екатерина Карповна 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Екатерина Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Константин Селивестрович

ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1850

Сын: Баяндин Михаил Константинович

Отец ребёнка: Баяндин Константин Селивестрович

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Карпунина (Дмитриево)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Баяндин Даниил Константинович

Отец ребёнка: Баяндин Константин Селивестрович

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Карпунина (Дмитриево)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Баяндина Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Баяндин Константин Селивестрович

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Карпунина (Дмитриево)
Рождение ребёнка
?.04.1858

Дочь: Баяндина Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Баяндин Константин Селивестрович

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Карпунина (Дмитриево)
Смерть
После 1858
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Карпунина (Дмитриево)

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