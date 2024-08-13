Авинов Мефодий Фролович (Флорович)
Место рождения
Дата рождения21.06.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1853
Отец: Авинов Фрол Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1884
Дочь: (Авинова) Александра Мефодьевна
Мать ребёнка: Авинова Марфа Григорьевна
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно