Авинов Мефодий Фролович (Флорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авинов Мефодий Фролович (Флорович)

Место рождения

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.06.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1853

Отец: Авинов Фрол Семенович

Мать: Авинова Матрена Кирилловна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авинова Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
10.04.1884

Дочь: (Авинова) Александра Мефодьевна

Мать ребёнка: Авинова Марфа Григорьевна

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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