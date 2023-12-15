Авинова Матрена Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Кир Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1843
Знаменка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.06.1853
Отец ребёнка: Авинов Фрол Семенович
Рождение ребёнка
30.05.1856
Дочь: Феодосья Фроловна
Отец ребёнка: Авинов Фрол Семенович
Рождение ребёнка
27.03.1860
Дочь: Мария Фроловна
Отец ребёнка: Авинов Фрол Семенович
Рождение ребёнка
16.11.1863
Отец ребёнка: Авинов Фрол Семенович
Рождение ребёнка
15.06.1868
Дочь: Акилина Фроловна
Отец ребёнка: Авинов Фрол Семенович
Смерть
Неизвестно