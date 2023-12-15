Авинова Матрена Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авинова Матрена Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Кир Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1843

Муж: Авинов Фрол Семенович

Знаменка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.06.1853

Сын: Авинов Мефодий Фролович

Отец ребёнка: Авинов Фрол Семенович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.05.1856

Дочь: Феодосья Фроловна

Отец ребёнка: Авинов Фрол Семенович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1860

Дочь: Мария Фроловна

Отец ребёнка: Авинов Фрол Семенович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1863

Сын: Авинов Григорий Фролович

Отец ребёнка: Авинов Фрол Семенович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.06.1868

Дочь: Акилина Фроловна

Отец ребёнка: Авинов Фрол Семенович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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