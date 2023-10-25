Павлеев Григорий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлеев Григорий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлеев Фёдор

Мать: Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Керн Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлеев Генадий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлеев Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Клавдия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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