Павлеев Григорий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлеев Фёдор
Мать: Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Керн Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Клавдия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлеев Генадий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлеев Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Клавдия Сергеевна
Смерть
Неизвестно