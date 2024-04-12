Коротков (Korotkov) Георгий Антонович (Georgiy Antonovich)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиОколо ?.07.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: Коротков Антон Захаров
Рождение ребёнка
19.07.1940
Сын: Коротков Адольф Григорьевич (Георгиевич)
Мать ребёнка: Короткова (воинкова) Евдокия Иванова
Военная служба
?.08.1941
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Краснополянский РВК
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.07.1943