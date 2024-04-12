Коротков (Korotkov) Георгий Антонович (Georgiy Antonovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротков (Korotkov) Георгий Антонович (Georgiy Antonovich)

Коротков (Korotkov) Георгий Антонович (Georgiy Antonovich)

Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Около ?.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Коротков Антон Захаров

Мать: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.07.1940

Сын: Коротков Адольф Григорьевич (Георгиевич)

Мать ребёнка: Короткова (воинкова) Евдокия Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Военная служба
?.08.1941
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Краснополянский РВК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Короткова (воинкова) Евдокия Иванова

Смерть
Около ?.07.1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close