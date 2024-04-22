Сидоров Семён Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Семён Павлович

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Сидоров Павел Васильевич

Мать: Сидорова Авдотья Егоровна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1859
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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