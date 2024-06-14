Статешная Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Статешный Иван Ильич
Отец ребёнка: Статешный Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Статешный Илья
Рождение ребёнка
Около 1888
Отец ребёнка: Статешный Илья
Смерть
Неизвестно