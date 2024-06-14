Статешная Наталья Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтатешная Наталья Степановна

Статешная Наталья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Статешный Иван Ильич

Отец ребёнка: Статешный Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Статешный Илья

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Статешный Андрей Ильич

Отец ребёнка: Статешный Илья

Смерть
Неизвестно

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