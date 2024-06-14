Статешный Илья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтатешный Илья

Статешный Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Статешный Иван Ильич

Мать ребёнка: Статешная Наталья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Статешная Наталья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Статешный Андрей Ильич

Мать ребёнка: Статешная Наталья Степановна

Смерть
Неизвестно

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