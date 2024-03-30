Сутормина (Дроздова) Ксения Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутормина (Дроздова) Ксения Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сутормин Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Сутормин Сергей Матвеевич

Стрелки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сутормин Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Сутормин Сергей Матвеевич

Стрелки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сутормин Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Сутормин Сергей Матвеевич

Стрелки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сутормин Сергей Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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