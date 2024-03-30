Сутормина (Дроздова) Ксения Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сутормин Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Сутормин Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сутормин Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Сутормин Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сутормин Сергей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно