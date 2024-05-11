Гергилевич Михаил Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти14.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Музыковед-теоретик, доцент Ленинградской консерватории, кандидат искусствоведения
Бракосочетание
1937
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова (Петрова) Нина Николаевна
Смерть
14.09.1941
Красное Село, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Погиб в бою