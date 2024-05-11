Гергилевич Михаил Георгиевич 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГергилевич Михаил Георгиевич

Гергилевич Михаил Георгиевич

Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

1907

Дата смерти

14.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
Музыковед-теоретик, доцент Ленинградской консерватории, кандидат искусствоведения
Бракосочетание
1937

Жена: Петрова (Петрова) Нина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова (Петрова) Нина Николаевна

Смерть
14.09.1941
Красное Село, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Погиб в бою

Мы используем куки для улучшения работы сайта.