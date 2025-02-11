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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Бадигин Василий Никифорович1866 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Парамонова Пелагея Никифоровна Бадигина
Отец ребёнка: Бадигин Никифор
Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866
Сын: Бадигин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Бадигин Никифор
Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно