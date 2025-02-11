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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Парамонова Пелагея Никифоровна Бадигина1865 г.р.
Бадигин Василий Никифорович1866 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Парамонова Пелагея Никифоровна Бадигина

Отец ребёнка: Бадигин Никифор

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1866

Сын: Бадигин Василий Никифорович

Отец ребёнка: Бадигин Никифор

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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