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Григорий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

1722 г.р.

Мать

1728 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Тимофей Федорович

Мать: Акулина / Акилина Осиповна

Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 3 мес возраст по нынешней ревизии (1782) - 19 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской... Показать все
Смерть
После 1782

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