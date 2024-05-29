Григорий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Тимофей Федорович
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 3 мес возраст по нынешней ревизии (1782) - 19 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской... Показать все
Смерть
После 1782