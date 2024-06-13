Буканов Амон Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
Между 1836 и 1840
Жена: Буканова Марья Андреевна
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 22 года, жена - Марья Андреевна, 25 лет дер.Любимцево, приход с.Будовское Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимир... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 27 лет, жена - Марья Андреевна, 30 лет дер.Любимцево, приход с.Будовское Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирс... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 нет.
Смерть
Неизвестно