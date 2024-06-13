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Буканов Амон Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Буканов Алексей Алексеевич

Мать: Буканова Марья Васильевна

Бракосочетание
Между 1836 и 1840

Жена: Буканова Марья Андреевна

Упоминание
1840
Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 22 года, жена - Марья Андреевна, 25 лет дер.Любимцево, приход с.Будовское Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимир... Показать все
Упоминание
1845
Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 27 лет, жена - Марья Андреевна, 30 лет дер.Любимцево, приход с.Будовское Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирс... Показать все
Упоминание
1870
Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 нет.
Смерть
Неизвестно

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