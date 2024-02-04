Марья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1836 и 1840
Муж: Амон Алексеевич
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 25 лет, муж - Амон Алексеевич, 22 года дер.Любимцево, приход с.Будовское Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирс... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 30 лет, муж - Амон Алексеевич, 27 лет дер.Любимцево, приход с.Будовское Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирск... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 нет.
Смерть
Неизвестно