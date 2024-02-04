Марья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Андреевна

Марья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1836 и 1840

Муж: Амон Алексеевич

Упоминание
1840
Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 25 лет, муж - Амон Алексеевич, 22 года дер.Любимцево, приход с.Будовское Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирс... Показать все
Упоминание
1845
Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 30 лет, муж - Амон Алексеевич, 27 лет дер.Любимцево, приход с.Будовское Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирск... Показать все
Упоминание
1870
Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 нет.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close