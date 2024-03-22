Маклашова (Батанина) Анастасия
Место рождения
Дата рождения02.11.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1879
Отец: Батанинъ Григорий
Мать: Батанина Стефанида
Бракосочетание
29.06.1898
Муж: Маклашовъ Тимофей
Рождение ребёнка
20.04.1903
Дочь: Маклашова Александра
Отец ребёнка: Маклашовъ Тимофей
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
13.03.1905
Дочь: Антипина Александра
Отец ребёнка: Маклашовъ Тимофей
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
15.12.1906
Сын: Маклашовъ Василий
Отец ребёнка: Маклашовъ Тимофей
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1908
Сын: Маклашовъ Иванъ
Отец ребёнка: Маклашовъ Тимофей
Рождение ребёнка
21.04.1911
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Маклашовъ Тимофей
Рождение ребёнка
20.09.1914
Дочь: Маклашова Анна
Отец ребёнка: Маклашовъ Тимофей