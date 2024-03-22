Маклашова (Батанина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маклашова (Батанина) Анастасия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.11.1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1879

Отец: Батанинъ Григорий

Мать: Батанина Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.06.1898

Муж: Маклашовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1903

Дочь: Маклашова Александра

Отец ребёнка: Маклашовъ Тимофей

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
13.03.1905

Дочь: Антипина Александра

Отец ребёнка: Маклашовъ Тимофей

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
15.12.1906

Сын: Маклашовъ Василий

Отец ребёнка: Маклашовъ Тимофей

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1908

Сын: Маклашовъ Иванъ

Отец ребёнка: Маклашовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1911

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Маклашовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1914

Дочь: Маклашова Анна

Отец ребёнка: Маклашовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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