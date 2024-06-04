Чиркова (Кулябина) Феодосия Никитина
Место рождениядер. Кулябинская, Порезская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Чирков Даниил Павлов
Отец ребёнка: Чирков Павел Петров
Бракосочетание
07.03.1888
Муж: Чирков Павел Петров
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: (Чиркова) Васса Павловна
Отец ребёнка: Чирков Павел Петров
Рождение ребёнка
Около 1893
Отец ребёнка: Чирков Павел Петров
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Чирков Иван Павлов
Отец ребёнка: Чирков Павел Петров
Смерть
После 1897