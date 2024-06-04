Чиркова (Кулябина) Феодосия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Кулябина) Феодосия Никитина

Место рождения

дер. Кулябинская, Порезская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Чирков Даниил Павлов

Отец ребёнка: Чирков Павел Петров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
07.03.1888

Муж: Чирков Павел Петров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: (Чиркова) Васса Павловна

Отец ребёнка: Чирков Павел Петров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Чирков Василий Павлов

Отец ребёнка: Чирков Павел Петров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Чирков Иван Павлов

Отец ребёнка: Чирков Павел Петров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1897

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