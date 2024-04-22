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Афонина Ольга Андреевна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
07.06.1919

Муж: Афонин Алексей Фролович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.06.1925

Сын: Афонин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Афонин Алексей Фролович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукалёва Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Афонин Алексей Фролович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афонина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Афонин Алексей Фролович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Афонин Алексей Фролович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубарёва Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Афонин Алексей Фролович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
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