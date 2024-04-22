Афонина Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Бракосочетание
07.06.1919
Рождение ребёнка
21.06.1925
Отец ребёнка: Афонин Алексей Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукалёва Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Афонин Алексей Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афонина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Афонин Алексей Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Афонин Алексей Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубарёва Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Афонин Алексей Фролович
Смерть
Неизвестно