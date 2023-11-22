Егорова (Лазунина) Зинаида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1920
Дата смерти2014
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1920
Отец: Лазунин Федор Артемьевич
Мать: Лазунина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
21.04.1946
Сын: Егоров Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Егоров Василий Ермолаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туктарова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Егоров Василий Ермолаевич
Смерть
2014