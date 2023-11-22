Егорова (Лазунина) Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорова (Лазунина) Зинаида Федоровна

Егорова (Лазунина) Зинаида Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1920

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1920

Отец: Лазунин Федор Артемьевич

Мать: Лазунина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
21.04.1946

Сын: Егоров Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Егоров Василий Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туктарова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Егоров Василий Ермолаевич

Смерть
2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close