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Рыбаков Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

02.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

сп
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1928

Дочь: Прусова (Прусова) Тамара Александровна

Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
15.09.1930

Дочь: Рыбакова (Рыбакова) Раиса Александровна

Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
09.01.1933

Дочь: Андрианова (Андрианова) Фаина Александровна

Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Мария Ивановна

Смерть
02.02.1945

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