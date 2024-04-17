Рыбаков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти02.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1928
Дочь: Прусова (Прусова) Тамара Александровна
Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1930
Дочь: Рыбакова (Рыбакова) Раиса Александровна
Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.01.1933
Дочь: Андрианова (Андрианова) Фаина Александровна
Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Мария Ивановна
Смерть
02.02.1945