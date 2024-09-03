Самоловова (Слинкина) Параскева Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти29.05.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Сын: Самоловов Данило Иоаннович
Отец ребёнка: Самоловов Иван Фадеевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Самоловов Иван Фадеевич
Смерть
29.05.1853