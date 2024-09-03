Самоловова (Слинкина) Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Слинкина) Параскева Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

29.05.1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Иван Фадеевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Самоловов Данило Иоаннович

Отец ребёнка: Самоловов Иван Фадеевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Самоловов Иван Иоаннов

Отец ребёнка: Самоловов Иван Фадеевич

Смерть
29.05.1853

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