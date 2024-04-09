(Казанцева) Людмила Владимировна
Место рожденияЗыряновский, Алтайский, Россия, Советский Союз
Дата рождения03.10.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1980
Дочь: Ефремова (Стацура) Наталья Юрьена
Отец ребёнка: Стацура Юрий Федорович
Рождение ребёнка
03.07.1984
Сын: Стацура Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Стацура Юрий Федорович
Рождение ребёнка
20.08.1986
Дочь: Томашева (Стацура) Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Стацура Юрий Федорович