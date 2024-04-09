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(Казанцева) Людмила Владимировна

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Место рождения

Зыряновский, Алтайский, Россия, Советский Союз

Дата рождения

03.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1954

Отец: Казанцев Владимир Петрович

Мать: Казанцева (Скворцова) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стацура Юрий Федорович

Рождение ребёнка
15.02.1980

Дочь: Ефремова (Стацура) Наталья Юрьена

Отец ребёнка: Стацура Юрий Федорович

Рождение ребёнка
03.07.1984

Сын: Стацура Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Стацура Юрий Федорович

Рождение ребёнка
20.08.1986

Дочь: Томашева (Стацура) Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Стацура Юрий Федорович

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