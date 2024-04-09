Ефремова (Стацура) Наталья Юрьена
Место рожденияЗыряновский, Алтайский, Россия, Советский Союз
Дата рождения15.02.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1999
Сын: Ефремов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Ефремов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
02.03.2006
Сын: Ефремов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Ефремов Александр Владимирович