Ефремова (Стацура) Наталья Юрьена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Стацура) Наталья Юрьена

Место рождения

Зыряновский, Алтайский, Россия, Советский Союз

Дата рождения

15.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1980

Отец: Стацура Юрий Федорович

Мать: (Казанцева) Людмила Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
22.08.1999

Сын: Ефремов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Ефремов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
02.03.2006

Сын: Ефремов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Ефремов Александр Владимирович

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