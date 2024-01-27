Podsiekoff (Susoev) Alice Parasha Lukianovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Podsiekoff (Susoev) Alice Parasha Lukianovna

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Место рождения

Kars, Russia

Дата рождения

20.03.1899

Дата смерти

22.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1899

Отец: Сысоев Susoeff Лукьян Lukian Васильевич William Avdeich

Мать: Susoeff Агафия Hanya (Hazel) Карповна Karevna

Kars, Russia
Иммиграция
1912
Рождение ребёнка
30.08.1915

Сын: Podsiekoff Nicholas William

Отец ребёнка: Podsiekoff William Nick

Utah
Рождение ребёнка
30.01.1917

Дочь: Mary William

Отец ребёнка: Podsiekoff William Nick

San Francisco, San Francisco County, California, United states
Рождение ребёнка
30.09.1918

Сын: Podsiekoff John William

Отец ребёнка: Podsiekoff William Nick

San Francisco or Los Angeles, CA
Рождение ребёнка
06.12.1920

Дочь: Vera William

Отец ребёнка: Podsiekoff William Nick

Los Angeles County, California, United states
Рождение ребёнка
09.09.1922

Сын: Podsiekoff Fred William

Отец ребёнка: Podsiekoff William Nick

Bell, Los Angeles, California, USA
Место жительства
1930
Huntington Park, Los Angeles, California, USA
Место жительства
1930
Место жительства
1935
USA
Место жительства
1940
3617 Walnut Street, Huntington Park, San Antonio Township, Los Angeles, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Podsiekoff William Nick

Смерть
22.11.1989
Los Angeles, California, USA
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