Podsiekoff (Susoev) Alice Parasha Lukianovna
Место рожденияKars, Russia
Дата рождения20.03.1899
Дата смерти22.11.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1899
Отец: Сысоев Susoeff Лукьян Lukian Васильевич William Avdeich
Kars, Russia
Иммиграция
1912
Рождение ребёнка
30.08.1915
Сын: Podsiekoff Nicholas William
Отец ребёнка: Podsiekoff William Nick
Utah
Рождение ребёнка
30.01.1917
Дочь: Mary William
Отец ребёнка: Podsiekoff William Nick
San Francisco, San Francisco County, California, United states
Рождение ребёнка
30.09.1918
Отец ребёнка: Podsiekoff William Nick
San Francisco or Los Angeles, CA
Рождение ребёнка
06.12.1920
Дочь: Vera William
Отец ребёнка: Podsiekoff William Nick
Los Angeles County, California, United states
Рождение ребёнка
09.09.1922
Отец ребёнка: Podsiekoff William Nick
Bell, Los Angeles, California, USA
Место жительства
1930
Huntington Park, Los Angeles, California, USA
Место жительства
1930
Место жительства
1935
USA
Место жительства
1940
3617 Walnut Street, Huntington Park, San Antonio Township, Los Angeles, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.1989
Los Angeles, California, USA