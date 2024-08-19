Волконская (Вердеревская) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Вердеревская) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

После 1650

Дата смерти

До 1700

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1650

Отец: Вердеревский Иван Иванович

Мать: Вердеревская (Мещерская) Пелагея Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волконский Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
До 1680

Сын: Волконский Фёдор Михайлович (Андреевич)

Отец ребёнка: Волконский Михаил Андреевич

князь
Рождение ребёнка
До 1685

Сын: Волконский Андрей Михайлович (Андреевич)

Отец ребёнка: Волконский Михаил Андреевич

Смерть
До 1700

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