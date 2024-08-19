Волконская (Вердеревская) Пелагея Ивановна
Место рожденияЦарство Русское
Дата рожденияПосле 1650
Дата смертиДо 1700
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1650
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1680
Сын: Волконский Фёдор Михайлович (Андреевич)
Отец ребёнка: Волконский Михаил Андреевич
князь
Рождение ребёнка
До 1685
Сын: Волконский Андрей Михайлович (Андреевич)
Отец ребёнка: Волконский Михаил Андреевич
Смерть
До 1700