Алавацкий Ян
мужской, родился 24.08.1990, гор. Свердловск, Свердловская область, СССР (Россия)
МатьАлавацкая (Штин) Анна02.03.1966 г.р.
ОтецАлавацкий Виктор03.11.1955 г.р.
Супруги
Алавацкая (Хабибулина) Ксения05.02.1988 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1990
Отец: Алавацкий Виктор
Мать: Алавацкая (Штин) Анна
гор. Свердловск, Свердловская область, СССР (Россия)
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно