Алавацкий Ян 24.08.1990 — найти родственников по фамилии на Familio

Алавацкий Ян

Автор
ЯА
Алавацкий Я.

мужской, родился 24.08.1990, гор. Свердловск, Свердловская область, СССР (Россия)

Мать
Алавацкая (Штин) Анна02.03.1966 г.р.
Отец
Алавацкий Виктор03.11.1955 г.р.
Супруги
Алавацкая (Хабибулина) Ксения05.02.1988 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1990

Отец: Алавацкий Виктор

Мать: Алавацкая (Штин) Анна

гор. Свердловск, Свердловская область, СССР (Россия)

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алавацкая (Хабибулина) Ксения

Место жительства
Неизвестно

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