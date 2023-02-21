(Crawshay) Annette
Место рожденияMerthyr Tydfil, Glamorgan, Wales, United Kingdom
Дата рождения20.05.1826
Дата смерти12.02.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1826
Отец: Crawshay William
Мать: Crawshay Isabella
Merthyr Tydfil, Glamorgan, Wales, United Kingdom
Крещение
14.06.1826
Merthyr Tydfil, Glamorgan, Wales, United Kingdom
Бракосочетание
17.04.1849
St Martin in the Fields, London
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Elizabeth Emily
Отец ребёнка: Parland John (Ivan Ivanovich)
Hay, Brecknockshire, England
Рождение ребёнка
Между ?.07.1854 и ?.09.1854
Сын: Parland John James
Отец ребёнка: Parland John (Ivan Ivanovich)
Hay, Brecknockshire, England
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Isabella
Отец ребёнка: Parland John (Ivan Ivanovich)
Место жительства
1861
Brick Kiln Inn, Grafton, Herefordshire, England
Место жительства
1871
Stott's Hall, Newcastle Upon Tyne, Northumberland, England
Место жительства
1881
St Martin St, St Martin, Herefordshire, England
Работа или профессия
Неизвестно
Lady
Работа или профессия
Неизвестно
Annintant
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.02.1883
Hereford, Herefordshire, England