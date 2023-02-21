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(Crawshay) Annette

Место рождения

Merthyr Tydfil, Glamorgan, Wales, United Kingdom

Дата рождения

20.05.1826

Дата смерти

12.02.1883

Пол

Женский

Отец

1788 г.р.

Мать

1788 г.р.

Муж

1809 г.р.

Дети

1853 г.р.
Между 1854 и 1854 г.р.
1854 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1826

Отец: Crawshay William

Мать: Crawshay Isabella

Merthyr Tydfil, Glamorgan, Wales, United Kingdom
Крещение
14.06.1826
Merthyr Tydfil, Glamorgan, Wales, United Kingdom
Бракосочетание
17.04.1849

Муж: Parland John (Ivan Ivanovich)

St Martin in the Fields, London
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Elizabeth Emily

Отец ребёнка: Parland John (Ivan Ivanovich)

Hay, Brecknockshire, England
Рождение ребёнка
Между ?.07.1854 и ?.09.1854

Сын: Parland John James

Отец ребёнка: Parland John (Ivan Ivanovich)

Hay, Brecknockshire, England
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Isabella

Отец ребёнка: Parland John (Ivan Ivanovich)

Место жительства
1861
Brick Kiln Inn, Grafton, Herefordshire, England
Место жительства
1871
Stott's Hall, Newcastle Upon Tyne, Northumberland, England
Место жительства
1881
St Martin St, St Martin, Herefordshire, England
Работа или профессия
Неизвестно
Lady
Работа или профессия
Неизвестно
Annintant
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.02.1883
Hereford, Herefordshire, England
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