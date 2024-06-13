Поспелова (Сюзева) Ульяна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1866 ст.
Слудка, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1866 ст.
Сын: Поспелов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Поспелов Александр Власович
Скородумы, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно