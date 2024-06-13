Поспелова (Сюзева) Ульяна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспелова (Сюзева) Ульяна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1866 ст.

Муж: Поспелов Александр Власович

Слудка, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1866 ст.

Сын: Поспелов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Поспелов Александр Власович

Скородумы, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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