Самбурова (Алдонина) Анна
Место рожденияПоляна
Дата рождения29.01.1895
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1895
Отец: Алдонин Иван
Мать: Алдонина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самбуров Алексей
Рождение ребёнка
10.09.1914
Сын: Самбуров Никита
Отец ребёнка: Самбуров Алексей
Рождение ребёнка
01.09.1917
Сын: Самбуров Иван
Отец ребёнка: Самбуров Алексей
Смерть
1984
Похороны
Неизвестно