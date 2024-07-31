Самбурова (Алдонина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самбурова (Алдонина) Анна

Место рождения

Поляна

Дата рождения

29.01.1895

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1895

Отец: Алдонин Иван

Мать: Алдонина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самбуров Алексей

Рождение ребёнка
10.09.1914

Сын: Самбуров Никита

Отец ребёнка: Самбуров Алексей

Рождение ребёнка
01.09.1917

Сын: Самбуров Иван

Отец ребёнка: Самбуров Алексей

Смерть
1984
Похороны
Неизвестно

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