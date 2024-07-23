Терновая Анна Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терновая Анна Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терновой Фома Евтихьевич

д. Алексеевка Курагинский район
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терновой Фома Евтихьевич

д. Алексеевка Курагинский район
Скрыто настройками приватности

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