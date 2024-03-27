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Дёмшин Яков Фёдорович

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

1860

Дата смерти

15.04.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Дёмшин Фёдор

Мать: не указана

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Олейникова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Дёмшина Анна Архиповна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Дёмшин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Дёмшина Анна Архиповна

Рождение ребёнка
28.01.1891

Дочь: Воронежская Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Дёмшина Анна Архиповна

Рождение ребёнка
21.06.1900

Сын: Дёмшин Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Дёмшина Анна Архиповна

Смерть
15.04.1904
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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