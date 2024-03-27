Дёмшин Яков Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти15.04.1904
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Дёмшин Фёдор
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Олейникова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Дёмшина Анна Архиповна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Дёмшина Анна Архиповна
Рождение ребёнка
28.01.1891
Дочь: Воронежская Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Дёмшина Анна Архиповна
Рождение ребёнка
21.06.1900
Мать ребёнка: Дёмшина Анна Архиповна
Смерть
15.04.1904