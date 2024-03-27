Воронежская (Дёмшина) Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1891
Отец: Дёмшин Яков Фёдорович
Мать: Дёмшина Анна Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронежский Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Воронежский Филипп Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лядова Вера Филипповна
Отец ребёнка: Воронежский Филипп Николаевич
Смерть
Неизвестно