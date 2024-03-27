Воронежская (Дёмшина) Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронежская (Дёмшина) Марфа Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1891

Отец: Дёмшин Яков Фёдорович

Мать: Дёмшина Анна Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронежский Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Воронежский Филипп Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лядова Вера Филипповна

Отец ребёнка: Воронежский Филипп Николаевич

Смерть
Неизвестно
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