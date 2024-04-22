Копейкин Иван (Ивашко) Назарьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копейкин Иван (Ивашко) Назарьев

Место рождения

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Ивашко Назарьев сын Копейкин сказался, родом де он, Ивашко, Тарского города казачей сын. У него сын Ивашко осьми лет. Скота две лошади, рогатова тож. А оклад ему, Ивашку, великого Государя жалованья д... Показать все
Рождение ребёнка
1702

Сын: Копейкин Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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