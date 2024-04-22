Копейкин Иван (Ивашко) Назарьев
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Отец: не указан
Мать: не указана
Ивашко Назарьев сын Копейкин сказался, родом де он, Ивашко, Тарского города казачей сын. У него сын Ивашко осьми лет. Скота две лошади, рогатова тож. А оклад ему, Ивашку, великого Государя жалованья д... Показать все
Рождение ребёнка
1702
Сын: Копейкин Иван Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно