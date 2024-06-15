Некрасова (Лебедева) Евдокия Егорова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова (Лебедева) Евдокия Егорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1865

Муж: Некрасов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
18.08.1882

Сын: Некрасов Александр Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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