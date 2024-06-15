Некрасова (Лебедева) Евдокия Егорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1865
Рождение ребёнка
18.08.1882
Сын: Некрасов Александр Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно