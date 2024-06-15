Катерина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Харламов
Рождение ребёнка
1783 ст.
Дочь: Настасья Васильева
Отец ребёнка: Василий Харламов
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Никита Васильев
Отец ребёнка: Василий Харламов
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Яков Васильев
Отец ребёнка: Василий Харламов
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Леонтий (Леонтей) Васильев
Отец ребёнка: Василий Харламов
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Артемий Васильев
Отец ребёнка: Василий Харламов
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Василий Харламов
Смерть
Неизвестно