Катерина Гаврилова 1763 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКатерина Гаврилова

Катерина Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Харламов

Рождение ребёнка
1783 ст.

Дочь: Настасья Васильева

Отец ребёнка: Василий Харламов

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Никита Васильев

Отец ребёнка: Василий Харламов

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Яков Васильев

Отец ребёнка: Василий Харламов

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Леонтий (Леонтей) Васильев

Отец ребёнка: Василий Харламов

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Артемий Васильев

Отец ребёнка: Василий Харламов

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Василий Харламов

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.