Никитина (Маркелова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Маркелова) Наталья Александровна

Место рождения

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1959

Отец: Маркелов Александр Иванович

Мать: Маркелова (Корнилова) Зоя Владимировна

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Аркадий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокеев Николай Александрович

Рождение ребёнка
30.10.1978

Дочь: Балакирева (Мокеева) Светлана

Отец ребёнка: Мокеев Николай Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.03.1981

Сын: Мокеев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мокеев Николай Александрович

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