Никитина (Маркелова) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения27.08.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1978
Дочь: Балакирева (Мокеева) Светлана
Отец ребёнка: Мокеев Николай Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.03.1981
Сын: Мокеев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Мокеев Николай Александрович