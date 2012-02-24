Гудкова Зоя Григорьевна
Место рождения
Дата рождения04.06.1930
Дата смерти24.02.2012
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1930
Отец: Гудков Григорий Иванович
Мать: не указана
Родилась в деревне Маёвка, волоколамского района московской области. Жила в деревне Чисмена с родителями.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бажанов Ярослав Иванович
Бракосочетание
05.09.1953
Смерть
24.02.2012
Дубна, Дубна, Московская область