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Гудкова Зоя Григорьевна

Место рождения

Чисмена, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

04.06.1930

Дата смерти

24.02.2012

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1930

Отец: Гудков Григорий Иванович

Мать: не указана

Чисмена, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Родилась в деревне Маёвка, волоколамского района московской области. Жила в деревне Чисмена с родителями.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бажанов Ярослав Иванович

Бракосочетание
05.09.1953

Муж: Бажанов Ярослав Иванович

Смерть
24.02.2012
Дубна, Дубна, Московская область

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