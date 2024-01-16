Голыгина (Ордина) Анна Ивановна
Место рожденияд. Татариново
Дата рождения1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Жерихина Мария Малафеевна
Отец ребёнка: Голыгин Малафей Емельянович
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Голыгин Малафей Емельянович
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Голыгин Малафей Емельянович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Голыгин Афанасий Малафеевич
Отец ребёнка: Голыгин Малафей Емельянович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ефимия Малафеевна
Отец ребёнка: Голыгин Малафей Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно