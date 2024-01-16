Голыгина (Ордина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голыгина (Ордина) Анна Ивановна

Место рождения

д. Татариново

Дата рождения

1715

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Татариново
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Жерихина Мария Малафеевна

Отец ребёнка: Голыгин Малафей Емельянович

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Голыгин Лука Малафеевич

Отец ребёнка: Голыгин Малафей Емельянович

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Голыгин Сила Малафеевич

Отец ребёнка: Голыгин Малафей Емельянович

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Голыгин Афанасий Малафеевич

Отец ребёнка: Голыгин Малафей Емельянович

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ефимия Малафеевна

Отец ребёнка: Голыгин Малафей Емельянович

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голыгин Малафей Емельянович

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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