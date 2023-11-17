Немова Афанасья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немова Афанасья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

13.05.1887

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Немова Катерина Семеновна

Отец ребёнка: Немов Семен Дмитриевич

Вочурово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Немов Яков Семенович

Отец ребёнка: Немов Семен Дмитриевич

Вочурово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Немов Иван Семнеович

Отец ребёнка: Немов Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Немова Афимья Семеновна

Отец ребёнка: Немов Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Немова Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Немов Семен Дмитриевич

Смерть
13.05.1887
Вочурово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
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