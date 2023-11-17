Немова Афанасья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти13.05.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Немова Катерина Семеновна
Отец ребёнка: Немов Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Немов Яков Семенович
Отец ребёнка: Немов Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Немов Иван Семнеович
Отец ребёнка: Немов Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Немова Афимья Семеновна
Отец ребёнка: Немов Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Немова Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Немов Семен Дмитриевич
Смерть
13.05.1887