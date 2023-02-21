Абдурахманова Мадина Рамазановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1990
Рождение ребёнка
23.01.2012
Дочь: Алиева Зайнаб Руслановна
Отец ребёнка: Алиев Руслан Алиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Зайнаб Руслановна
Отец ребёнка: Алиев Руслан Алиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алиев Руслан Алиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алиев Руслан Алиевич