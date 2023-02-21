Абдурахманова Мадина Рамазановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдурахманова Мадина Рамазановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1990

Отец: Абдурахманов Рамазан Абдулаевич

Мать: Алиева Патимат Шапиевна

Рождение ребёнка
23.01.2012

Дочь: Алиева Зайнаб Руслановна

Отец ребёнка: Алиев Руслан Алиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Зайнаб Руслановна

Отец ребёнка: Алиев Руслан Алиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алиев Руслан Алиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алиев Руслан Алиевич

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