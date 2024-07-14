Мария Дементьева
Место рождения
Дата рождения24.03.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.03.1816 ст.
Отец: Дементий Иванов
Мать: Евдокия Степанова
Запись №16 Сельца Хотебцова у крестьянина Дементия Иванова родилась дочь Мария
Крещение
25.03.1816 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещения святого сподоблена 25 дня. Восприемницею была крестьянина Дмитрия Матвеева жена его Устиния Егорова. Крещение исправляли вышеписанный священник (Иоанн Але... Показать все
Смерть
Неизвестно