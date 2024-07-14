Мария Дементьева 24.03.1816 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария Дементьева

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

24.03.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1816 ст.

Отец: Дементий Иванов

Мать: Евдокия Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №16 Сельца Хотебцова у крестьянина Дементия Иванова родилась дочь Мария
Крещение
25.03.1816 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещения святого сподоблена 25 дня. Восприемницею была крестьянина Дмитрия Матвеева жена его Устиния Егорова. Крещение исправляли вышеписанный священник (Иоанн Але... Показать все
Смерть
Неизвестно

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