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Латышев Кузьма Иванов

Место рождения

Копылово, Клин, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева Анастасия Гаврилова

Рождение ребёнка
1912

Сын: Латышев Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Латышева Анастасия Гаврилова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Латышева) Клавдия Кузьминична

Мать ребёнка: Латышева Анастасия Гаврилова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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