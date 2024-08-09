Латышев Кузьма Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Латышева Анастасия Гаврилова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Латышева) Клавдия Кузьминична
Мать ребёнка: Латышева Анастасия Гаврилова
д.Копылово
Смерть
Неизвестно